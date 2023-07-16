İnegöl'de gizemli ölüm! 1 kişi gözaltına alındı

Hamidiye mahallesinde bir evde meydana gelen olayda 62 yaşındaki adam, çıplak halde yatağında ölü bulundu.

Olay saat 13.00 sıralarında Hamidiye mahallesi Barış sokakta bulunan apartmanın 1. Katında meydana geldi. Bir kadın 112'yi arayarak Sabri Ç.'ye ulaşamadığını söyledi. Olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapı açılmayınca polia ekipleri nezaretinde itfaiye ekipleri pencereden daireye girdi ve kapıyı açtılar. Polis ekipleri, daireye girdiklerinde yatağında çıplak halde hareketsiz yatan adamı gördüler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise adamın ölümünü tespit ettiler. Şüpheli tavırlar sergileyen kadın ise gözaltına alındı.

Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli Tıp kurumuna gönderildi.

