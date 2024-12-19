Her gün binlerce öğrenci ve öğretmene hizmet veren okul kantinlerinde, Babaeski Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini kesintisiz olarak sürdürüyor. Gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi ve öğrencilerin hijyenik ortamlarda alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla yapılan kontrollerde, zabıta ekipleri gıda ürünlerini tek tek inceleyerek denetim gerçekleştirdi.

Ürünlerin ’okul gıdası’ standartlarına uygun olup olmadığına bakan ekipler, son tüketim tarihi ve etiket kontrollerini yaptı. Hijyen, çalışma ortamı gibi konularda denetimler de gerçekleştirilirken, kantin işletmecilerine öğrenci sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına müsaade edilmediği hatırlatıldı.

Öğrencilerin okulda sağlıklı gıda tüketmeleri ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapmaları adına kantin denetimlerinin yıl boyunca devam edeceği öğrenildi.