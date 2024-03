Bağışıklık sistemi, organlardan, hücrelerden, dokulardan ve proteinlerden oluşmaktadır. Tüm bunların bir araya gelmesiyle beraber enfeksiyon ve hastalıklara karşı olan direnç artar. Bu sayede virüsler, bakteriler ve patojenlere (zararlı maddeler) karşı vücudunuz savaşmaya başlar.

Eğer vücudunuz bir patojenle temas ederse bağışıklık sisteminiz devreye girer ve onu engellemek için çalışır. Patojenler üzerinde bulunan antijenleri yok etmek için antikorlar serbest bırakılır. Böylece oluşabilecek hastalık engellenir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesiyle, beslenme doğrudan orantılıdır.

Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlenir?

Bağışıklık sisteminin güçlenmesinin temelinde sağlıklı beslenme yatmaktadır, ancak tek başına sağlıklı beslenmek yeterli değildir. Bunun yanı sıra spor yapmak, hijyene önem vermek, iyi uyumak gibi pek çok unsuru bulunmaktadır. Temel olarak bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan unsurlar şunlardır:

Sağlıklı kiloyu korumak

Alkolden kaçınmak veya aşırıya kaçmamak

Yeterince uyumak

Stresi en aza indirmek

Doğru el yıkama ve ağız hijyeni uygulamak

Sigara içmemek

Düzenli egzersiz yapmak

Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Besinler

Bağışıklık sistemini desteklemek için beslenmeye dikkat etmek gerekir. Bunun için ek gıdalar alınmalı ve dengeli beslenilmelidir. Aşağıdaki besinler bağışıklık sisteminizi doğrudan güçlendirmek için tüketilebilir.

Meyve – Sebze

Meyve ve sebzeler içeriğinde yer alan vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirirler. Böylece hastalıklara karşı vücut direncini arttırmaya yardımcı olur.

Meyve seçimi yapmak pek doğru bir yaklaşım değildir. Her çeşit meyvenin yeterli miktarda tüketilmesi tavsiye edilir. Farklı vitamin gruplarını barındıran meyvelere yer verilmesi gerekir. Özellikle maydanoz, kuşburnu, yeşil biber, portakal, greyfurt, kivi, çilek, enginar gibi C vitamini kaynakları çokça tüketilmelidir. Bunun yanı sıra havuç, ıspanak, domates, pırasa, bal kabağı brokoli gibi A vitamini ve beta karoten içerikli besinlere de yer verilmelidir.

Meyvelerin yanı sıra ceviz, badem, fındık gibi E vitamini içeren ürünler de tüketilmelidir. Özet olarak mutfağınızda çok çeşitli meyve ve sebze bulundurmanız gerekmektedir.

Yulaf

Yapılan araştırmalara göre yulafın insan sağlığı için yararlı bir gıda olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca kanser, mikrobiyal enfeksiyon, diyabet ve yüksek kolesterol tedavisinde kullanılmaktadır. Dolayısıyla sık sık hasta olan kişilerin düzenli olarak yulaf tüketmesi bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca sindirimi kolay bir besin kaynağıdır.

Yoğurt – Kefir

Probiyotik etki gösteren besinlerin bağırsak florasını geliştirerek bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinmektedir. Bunun yanı sıra bu besinlerin iltihaplanmayı engellediği ve antioksidan etkisine sahip olduğu da yapılan çalışmalarla beraber ortaya çıkmıştır. Bu yüzden kefir ve yoğurt tüketimi önemlidir.

Zencefil

Zencefil, vitamin ve mineral bakımından çok zengindir. İçerisinde magnezyum, potasyum, manganez, B6 vitamini, C vitamini, kalsiyum, demir ve lif bulunur. Özellikle de mevsim geçişlerinde yaşanan grip, soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıklara karşı etkilidir.

Sarımsak

Sarımsak çok eski zamanlardan bu yana insan sağlığı için bir şifa kaynağı olarak görülmüştür. Sarımsağın içeriğinde bulunan allicin sayesinde güçlü bir antioksidan yapıya sahiptir. Bu özelliği sayesinde bağışıklık sistemini dengeler ve hastalıklara karşı savaşır. Sarımsağı yemeklerin içerisinde kullanabileceğiniz gibi doğrudan tüketerek de kullanabilirsiniz.

Balık

Özellikle soğuk sularda yaşayan balıklar antioksidan etki gösteren Omega 3 yağ asidi içermektedir. Yapılan çalışmaların sonucunda Omega 3’ün bağışıklık sistemini desteklediği, kolon ve prostat kanseri yaşama riskini azalttığı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla haftada iki gün balık tüketmeniz sağlığınızı destekleyecektir.

Su

Su yaşamın bir parçasıdır. İnsan vücudunun günlük su ihtiyacı 2 – 2.5 litre kadar olabilir. Havaların soğumasıyla beraber su tüketimi azaltılabilir, ancak bu yanlış bir davranıştır. Her mevsimde vücudun ihtiyaç duyduğu su miktarı aynıdır. Bağışıklık sisteminin güçlü olması için su tüketimine dikkat edilmelidir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek İçin Tavsiyeler

Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için sağlıklı ve dengeli beslenmek yeterli değildir. Bunun için tüm vücudunuzun doğru şekilde çalışması ve ihtiyaçlarını karşılaması gerekir.

Spor Yapmak

Spor yapmak, bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için önemlidir. Bunun için yürüyüş yapmak, koşmak, bisiklete binmek gibi aktivitelerin yanı sıra evde düzenli olarak da egzersiz yapabilirsiniz. Spor yapmak fiziksel performansınızı geliştirmenin yanı sıra, kalp hastalıkalrına karşı korur, tansiyonu kontrol altına alır, kolesterolü dengeler, maksimum oksijen kapasitenizi arttırır. Ayrıca spor yapmak stresinizi de azaltacaktır.

Şeker Tüketimini Azaltmak

Yapılan çalışmalar sonucunda fazla şeker tüketiminin bağırsak florasını bozduğunu ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi de zayıflamaktadır. Bu yüzden şeker ve şekerli besinlerin tüketimini azaltmanız gerekir.

Uyku Kalitesi

Uyku vücudun onarılması için önemli bir evredir. Uykudan fedakarlık ederek günlük yaşam sürenizi arttırmak, fazla çalışmak doğru değildir. Düzenli uyku, merkezi sinir sistemi, solunum, dolaşım, iskelet sistemi ve kaslar için faydalıdır. Bunun yanı sıra hafızanızın güçlenmesini ve stresinizin azalmasını sağlar. İyi bir uyku için günlük 7-8 saat arası uyunması gerekir.

Kaliteli bir uyku için düzenli egzersiz yapmak, her gün aynı saatlerde uyuyup uyanmak, yatak odasının karanlık – gürültüsüz olması, oda sıcaklığının 18-21 derece olması, ortopedik yatak tercihi yapılmalıdır. Ayrıca yatmadan en az 2-3 saat önce yemek yemiş olmak ve bu süre zarfında çay, kahve, kola gibi kafeinli içecekler tüketmemek gerekir. Uyku kalitesini etkileyen bir diğer faktörde sinüzit, burun tıkanıklık, alerji, aşırı kilo gibi sağlık sorunlarıdır. Uyku kalitesi sağlığınızı doğrudan etkilediği için, mümkünse bu sağlık sorunları ortadan kalkmalıdır.