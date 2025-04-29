Bahçeli, "İstanbul'un terk edilmesini isteyen işgal artıklarına ise diyeceğim şudur; kanımızla, canımızla vatan yaptığımız İstanbul'u değil terk etmek tek bir taşından bile vazgeçmeyiz, sırt dönmeyiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, gündemi değerlendirdi.

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" suçlarından yürütülen soruşturmaya değinen Bahçeli, "Ekrem İmamoğlu’nun kasası olduğu iddia edilen, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yıllarından itibaren beraber hareket ettiği; tanık, müşteki ve etkin pişmanlıktan yararlanan işadamlarının ifadelerine göre imar, ruhsat, iskan karşılığı korkunç bir rüşvet ve irtikap ağı kurulmuştur" dedi.

İstanbul'u sarsan 6.2'lik depreme ve sonrasında uzmanların yaptığı açıklamalara hakkında da konuşan Bahçeli, isim vermeden "Artık en mantıklı adım, şehri terk etmek" çıkışında bulunan Prof. Dr. Celal Şengör'e tepki gösterdi.

Bahçeli, "İstanbul'un terk edilmesini isteyen işgal artıklarına ise diyeceğim şudur; kanımızla, canımızla vatan yaptığımız İstanbul'u değil terk etmek tek bir taşından bile vazgeçmeyiz, sırt dönmeyiz. Fukara olan aklın sonucu ukala dildir. Bu dil müteyakkız zekadan mahrum, bağımsız vicdandan uzak, Türk ve Türkiye düşmanlığıyla malul CHP kuryesi dilidir ve son derece tehlikelidir. Bugünkü CHP yönetimi, milli birliğimiz, milli varlığımız ve bağımsızlığımız üzerinde hesabı olan ve kale kapımıza kadar dayanan zalimane mihrakların koçbaşı rolüne talip olacak kadar alçalmış ve başkalaşmıştır." ifadelerini kullandı.

"PKK DERHAL SİLAHLARINI TESLİM ETMELİ"

Terör örgütü PKK'nın da derhal silah bırakması gerektiğini söyleyen Bahçeli, şu ifadelere yer verdi: "PKK'nın derhal silahlarını teslim etmesi, kongresini toplayıp örgütsel fesih işlemini tamamlaması terörsüz Türkiye hedefinin enfekte olmaması, kimi komplikasyonların yaşanmaması için derhal sağlanmalıdır."