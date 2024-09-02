İstanbul D-100 Karayolu Bahçelievler mevkiinde seyir halinde olan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyere çarparak takla attı. Kazada, yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 Karayolu, İstanbul Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Topkapı istikametinde seyir halinde olan 34 FFN 672 plakalı kadın sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü ardından sol şeritte bulunan bariyere çarptı. Çarpma sonrası araç takla atarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkanı ile çıkan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken trafik, polis ekiplerince kontrollü şekilde devam etti.