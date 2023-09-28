Bahçelievler’de bir apartman dairesinde yaşanan doğal gaz patlaması güvenlik kamerasına yansıdı.
Bahçelievler’de bir apartman dairesinde patlama yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaralılar olduğu öğrenildi.
Şirinevler 7. Sokak’ta bir apartmanda yaşanan doğal gaz patlamasında 1 kişini hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Patlama anı, yan binadaki bir marketin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde patlamanın şiddetiyle bir anda ortalık savaş alanına dönüyor.