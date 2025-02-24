Bahçeli’nin çağrısına kayıtsız kalmayan iş insanı Mesut Şahinkanat’tan anlamlı destek geldi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, çiftçilere ve hayırseverlere yaptığı milli dayanışma çağrısına, iş insanı Mesut Şahinkanat da destek verdi.

Blue Land Yönetim Kurulu Başkanı Şahinkanat, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi’ni ziyaret ederek, şehit ailelerine dağıtılmak üzere 9 gülek buğdaya denk gelen un çuvallarını Dernek Başkanı Mehmet Ali Küpeli’ye teslim etti.

Ziyarette konuşan Şahinkanat, “Bilge Liderimizin milli dayanışmamızı canlı tutmak adına öncülük ettiği bu projeye gücüm yettiğince destek vermek istedim. Bu kapsamda, 9 gülek buğdaya tekabül eden unları şehit ailelerimizin emrine sunduk. Bizler her zaman şehit ailelerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı. Dernek Başkanı Mehmet Ali Küpeli, “Bu anlamlı projeye öncülük eden MHP Lideri sayın Devlet Bahçeli’ye, çağrıya uyarak bizleri ziyareti ve desteklerinden dolayı ise iş insanı Mesut Şahinkanat’a teşekkür ediyorum. Şehit ailelerimizin yanında olmak, onların ihtiyaçlarına katkıda bulunmak bizler için büyük bir sorumluluk. Bu tür destekler, birlik ve beraberlik ruhumuzu güçlendiriyor” dedi.

Ziyarete Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Ali Rıza Gedemenli, MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Muhammet Paçacı ve MHP Onikişubat İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı da katıldı.