İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu ile ilgili ihbarlar yapılmış, konuya ilişkin Yükseköğretim Kurulu’nca hazırlanan raporda İmamoğlu’nun diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu, ’resmi belgede sahtecilik’ suçundan Savcılığa ifade vermek üzere 26 Şubat tarihinde çağrılmıştı. Konuya ilişkin İmamoğlu’nun önceden planlamış olduğu kamu görevi nedeniyle o tarihte ifade vermeye gelemeyeceği öğrenildi. İmamoğlu’nun en geç 5 Mart’a kadar ifade vermek üzere adliyeye gelmesi bekleniyor.

Kaynak: iha