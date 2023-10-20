Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin konuştu. 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla başlayan gerginlikle ilgili Bakan Fidan, insanlık dramı yaşandığını ve yaşanan krizin öncekilerden farklı olduğunu dile getirdi.

Bakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde:

İSRAİL-FİLİSTİN GERGİNLİĞİ

Filistin meselesi bizim için önemli. Çeşitli aşamalardan geçmiş bir konu. 7 Ekim'de başlayan son dram da bizi fazlasıyla endişelendirmekte. Bugünkü kriz aslında birçok ilgili çevrenin geleceğini gördüğü, fakat üstünü örttüğü bir kriz. 7 Ekim'de başlayan Hamas saldırıları aslında İsrail'in bölgede yürüttüğü politikaların yanlış olduğunun bir delili oldu.

"BU KRİZ ÖNCEKİLERDEN FARKLI"

Şu anda bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu dram karşısında biz ne yapıyoruz? Buna bakmak gerekiyor. Bu kriz bir önceki krizlerden farklı. Çünkü İsrail çok büyük bir intikam peşinde. Büyük bir misilleme peşindeler. Sivil nüfusa dikkat edilmemesi, bombalanması, toplu cezalandırma yolunun tercih edilmesi insanlık için endişe kaynağı olması gerekiyor. Gazze'de elektrik yok, su yok. Şu anda sivil nüfusun büyük bir bölümü bombalanmış durumda. 1 milyondan fazla insan güneye gitmek zorunda kaldı.

"TARAFLAR CİDDİ BİR ÇATIŞMA HALİNDE"

Krizin bütün taraflarıyla temas içerisindeyiz. Birkaç kulvarda götürüyoruz. Gazze'de yaşanan dramlardan dolayı ateşkes, insani yardım gibi unsurlar nasıl hayata geçirilir bunlara ilişkin çalışmalar var. Bölgeye barışı getirecek yapı ne olmalı? Bu noktada atılan adımlar var. Taraflar çok ciddi bir çatışma halinde. İsrail'in Gazze'deki askeri hedeflerine ulaşması için ortaya koyduğu çabaya ABD'lilerin de ortak olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin iki kulvarda da sahici rol oynamasını isteyen taraflar var. Birçok ülke bizimle temas halinde.