Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada hem işçinin, hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde ücret belirlemeyi hedeflediklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantı ardından açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan, hem işçinin, hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedeflediklerini söyledi.

https://twitter.com/isikhanvedat/status/1866468905868210607

Bakan Işıkhan, sosyal dayanışma mekanizmasının altını çizdi.

Bakan Işıkhan, "Bu ücreti belirleyecek olan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'dur. Sonuç hayırlı olur inşallah. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sosyal diyaloğa önem veriyoruz. Sosyal diyalog ile çalışma hayatında çözemeyeceğimiz bir sorunun olmadığını düşünüyoruz." dedi.