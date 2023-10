Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun ölümüne ilişkin iddialara açıklama yaparak şunları söyledi:

"Hatay'ın Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun adının karıştırıldığı ve yanlış bilgilendirmelerin yapıldığı konularıyla ilgili incinmemesi gerektiğini belirtmek isterim. Kendisi yakın bir tarihte vefat etti ve kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ne yazık ki, Dr. Ersin'in ölümü, özellikle hekimleri üzecek şekilde kullanılmış ve neredeyse bir kara propaganda aracına dönüştürülmüştür.

Bu propaganda, Eris varyantı sebebiyle, bilimsellikten uzak ve şu an için gerçekçi olmayan tedbirlerin uygulanması ve aşı kampanyalarının başlatılması yönünde yönlendiriliyor gibi görünüyor. Bilimsellikten sapmak yerine, bilim her zaman önceliklidir. Gereksiz bir ilaç ya da tedaviyi kim kullanmak ister? Hangi hekim böyle bir öneride bulunabilir? Bu önerilerin hastanın sağlığına nasıl bir etkisi olabilir? Bu konuda başka çıkarlar gözetiliyor mu? İlkelerimizden sapmayacağız.

Covid-19 ile mücadelede, radikal önlemler alarak aşı uygulamalarına kadar, halkımızın sağlığı için gereken her şeyi yapmış bulunuyoruz. Şu an gündemdeki küresel ve yerel propaganda, geçmiş deneyimlerin yarattığı endişelerden kaynaklanan bir boyun eğdirme çabası gibi görünüyor. Ancak unutulmamalıdır ki, boyun eğmeyeceğiz. Toplu aşı kampanyaları veya kapanma gibi önlemler şu an için gerekli değil. Covid-19, artık grip gibi normal bir hastalık gibi ele alınacak ve mücadele edilecektir. Lütfen bu konuda endişelenmeyin.

Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun genç yaşta kaybı gerçekten üzücüdür ve adının etik dışı amaçlarla kullanılması üzücüdür. Kendisinin ölüm nedeni açıkça anlaşılmıştır. Dr. Ersin Mahmutluoğlu, 35 yaşından itibaren kalp yetmezliği sorunuyla mücadele ediyordu ve bu duruma bağlı olarak solunum yolu enfeksiyonları gibi başka sağlık sorunları da yaşamıştı. Kendisinin 3 ayrı PCR testi sonucunda Covid-19 taşımadığı belirlenmiştir. Bilimsel gerçeklerden saparak yapılan yorumlar talihsiz bir davranıştır. Bugün konuşulanlar geçici olacaktır, ancak bilim her zaman varlığını sürdürecektir.

Hekimlik beyaz bir meslektir ve hekimlere kara propaganda yakışmaz. Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun adının karıştırıldığı bu tezviratlardan dolayı üzülmesine gerek yok, nur içinde yatsın."