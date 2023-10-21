Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

İNEGÖL’DE MAYIS AYINDA TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR

Mayıs ayında İnegöl 17 firmaya 350 milyon 42 bin 369 TL teşvik belgesi verildi. İşte o firmalar;

“Luxer Van Karavan Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 25 kişi istihdam edilmek üzere imalat için 4.764.000 TL, Saffet Mobilya’ya 1 kişi istihdam edilmek üzere Elektrik üretimi için 4.470.220 TL, Sedir Mobilya’ya 1 kişi istihdam edilmek üzere Çatı GES için 21.488.110 TL, İsil Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketine 15 kişi istihdam edilmek üzere Mobilya İmalatı için 8.000.000 TL, Özdilek Ev Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketine İmalat - Tekstilin Aprelenmesi için 19.000.000 TL, Durmuşlar Metal Mobilya Tasarım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketine 15 kişi istihdam edilmek üzere Metal eşya imalatı için 4.549.135 TL, İnka Nalburiye-Hırdavat-Mobilya-Mobilya Malzemeleri-Orman Ürünleri-Nakliyat-İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketine 3 kişi istihdam edilmek üzere mobilya imalatı için 4.050.000 TL, Forte Boya Ve Apre Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketine 1 kişi istihdam edilmek üzere Çatı GES için 22.030.620 TL, İnegöl Alan Mobilya İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketine 1 kişi istihdam edilmek üzere elektrik üretimi için 15.357.603 TL, İbrahimoğlu Mobilya İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketine 3 kişi istihdam edilmek üzere mobilya imalatı için 4.077.880 TL, Cozze Koltuk Mobilya Orman Ürünleri Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketine 1 kişi istihdam edilmek üzere elektrik üretimi için 4.081.950 TL, Uludağ İçecek Türk Anonim Şirketine 15 kişi istihdam edilmek üzere alkolsüz içecek imalatı, maden ve memba suları üretimi için 196.263.589 TL, My Garden Bahçe Mobilyaları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketine 15 kişi istihdam edilmek üzere mobilya imalatı için 23.759.541 TL, Mobizu Mobilya Ve Tasarım Orman Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketine 20 kişi istihdam edilmek üzere mobilya imalatı için 6.814.828 TL, Ateş Kristal Cam Ayna Sanayi Ticaret Limited Şirketine 10 kişi istihdam edilmek üzere cam ve cam ürünleri imalatı için 4.635.107 TL, HYZ Rovalli Mobilya Banyo Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketine 5 kişi istihdam edilmek üzere mobilya imalatı için 3.057.700 TL, NUN Mobilya İnşaat Tekstil Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketine 12 kişi istihdam edilmek üzere mobilya imalatı için 3.642.086 TL teşvik alacak.”

İNEGÖL’DE HAZİRAN AYINDA TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR

Haziran ayında İnegöl 11 firmaya 110 milyon 956 bin 976 TL teşvik belgesi verildi. İşte o firmalar;

Tabby Mobilya Pazarlama Şirketine Elektrik Enerjisi Üretimi için 4.050.020 TL, Eray İncebay - Eray Mobilya firmasına Elektrik enerjisi üretimi için 4.830.000 TL, Özcanlar Sandalye Sanayi Ticaret Limited Şirketine Elektrik Enerjisi Üretimi için 30.299.900 TL, Meltem Modüler Mobilya Koltuk Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketine Elektrik Enerjisi Üretimi için 8.100.000 TL, Bay Plast Makina Plastik Kalıp Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketine Elektrik Enerjisi Üretimi için 3.837.000 TL, Ömer Faruk Duyuldu firmasına Mobilya İmalatı için 4.240.000 TL, Seçgin Orman Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketine Elektrik Enerjisi Üretimi için 18.228.227 TL, Kırcalı Yapı Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketine Elektrik enerjisi üretimi için 12.010.863 TL, Mis Dekor Mobilya Malzemeleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketine Elektrik enerjisi üretimi için 6.500.000 TL, Ali Enver Yazici firmasına Mobilya İmalatı için 4.990.720 TL, Beytaş Cam Ayna İnşaat Tekstil Makina Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketine Elektrik enerjisi üretimi için 13.870.246 TL teşvik alacak.”

İNEGÖL’DE TEMMUZ AYINDA TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR

Temmuz ayında İnegöl 6 firmaya 132 milyon 612 bin 695 TL teşvik belgesi verildi. İşte o firmalar;

“Erol Sünbül- Sünbül Koltuk firması mobilya imalatı için 24.730.000 TL, YESS Mobilya Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi mobilya imalatı için 4.526.702 TL, MECZ Group Enerji Anonim Şirketine kereste ve parke sanayisi için 4.190.000 TL, Sinan Taylan firmasına mobilya imalatı için 10.060.051 TL, Estetik Yay Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketine elektrik enerjisi üretimi için 7.206.989 TL, Küçükçalık Tekstil Sanayii Ve Ticaret Anonim Şirketine tekstil elyafının hazırlanması ve iplik haline getirilmesi; tekstil dokumacılığı için 81.898.953 TL.”

İSTİHDAM SAĞLANACAK

İnegöl’deki projeler için 243 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.