Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kaldırım ve yürüyüş yollarına yönelik yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Bu önemli değişikliklerle birlikte kaldırımların yüksekliği artık 15 santimetreyi aşamayacak. Dar sokaklarda bile kaldırım genişliği en az 1,5 metre olacak şekilde düzenlenecek. Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, cadde, sokak, millet bahçesi, park ve rekreasyon alanlarında bulunan yürüyüş yollarının tasarım ve yapımına ilişkin detaylı kuralları içeren bir yönetmelik hazırladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yeni "Yaya Yolları ve Kaldırımların Tasarım Kuralları Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu düzenlemeler, şehirlerde artan trafik sorunlarına çözüm sunarken aynı zamanda insanların güvenli ve konforlu bir şekilde yürüyüş yapabilmelerini desteklemeyi amaçlıyor.

Düzenleme aynı zamanda kaldırım ve yaya yollarının yapımına başlanmadan önce detaylı projelerin hazırlanmasını zorunlu kılıyor. Bu sayede hatalı uygulamaların önüne geçilmesi ve uygulama kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Bu yeni kuralların hayata geçirilmesiyle, yaya hareket alanları daha erişilebilir hale gelecek ve kaldırımlardaki engeller ve maniaların önüne geçilerek yayaların güvenli ve kesintisiz bir şekilde yürüyüş yapmaları sağlanacak.

Ayrıca, yürüyüş alanlarında en az 2 metre 20 santimetre yüksekliğe kadar hiçbir engel bulunmayacak ve bu yüksekliğin altındaki yaya geçitleri ve merdiven altları uygun şekillerde kapatılacak. Yaya yollarında insanlar için tehlike oluşturan çukur ve engellere izin verilmeyecek, düşme riski taşıyan bölgeler için güvenlik önlemleri, örneğin korkuluklar, alınacak ve elektrik kabloları kaldırım üzerinde açıkta bırakılmayacak. Yaya yollarının aydınlatılmasında da belirli kurallara uyulacak. Bu düzenlemelerle şehirlerdeki yaya hareketliliği daha güvenli ve engelsiz hale getirilmeyi hedefliyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜ DE DÜZENE UYACAK

İnşaat sektörü de bu yeni düzenlemelere ayak uyduracak. Yönetmelik kapsamında, kaldırım kenarlarında inşaat çalışmaları sırasında yayaların güvenliği için gerekli önlemler alınacak. Kaldırımlara 1,5 metreden daha yakın ve 2,5 metre yüksekliğin üzerinde inşaat faaliyetleri yapılması gerektiğinde, kaldırımın üzerine korumalı geçitler inşa edilecek.

Yaya hareket alanları üzerine taşıtların park etmesini engellemek için ilgili idare tarafından koruyucu engeller yerleştirilecek, böylece yayaların yolunu daha rahat bir şekilde kullanmaları sağlanacak.

Kaldırımların yüksekliği yönetmelikte belirtilen sınırlar içinde tutulacak ve kaldırım genişlikleri, bölgenin kullanım amacı ve imar planlarına göre belirlenecek. Kaldırımlar, taşıt yolu ile yaya hareket alanını ayıran "yaya emniyet şeridi," "kaldırım net yürüme alanı" ve "mülkiyet etki şeridi" olarak üç bölümde değerlendirilecek.

ENGELLİLER UNUTULMADI

Engellilerin erişimini kolaylaştırmak amacıyla kaldırım rampaları ve hissedilebilir yüzey uygulamaları daha yaygın hale getirilecek ve yardımcı sinyal donanımları kullanılacak. Kaldırım ve yaya yolu zeminlerinde kaymaz malzemeler tercih edilecek, ve bu malzemelerin bakımı belediyeler tarafından düzenli olarak yapılacak.

Ayrıca, şehirlerde egzoz ve gürültü kirliliğini azaltmak ve mikroklimatik etki yaratmak için kaldırım ve yaya yolları boyunca ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirilecek. Yeşil yaya koridorları oluşturulacak ve bu yeşil alanlar şehir peyzajını zenginleştirecek.

Yağmur suyunun toprağa karışmasını kolaylaştırmak için kaldırımların emniyet şeridine yağmur bahçeleri eklenmesi de yönetmelikte yer alıyor. Bu yeni düzenlemeler 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren imar planı olan bölgelerde uygulanacak.