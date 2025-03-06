Gıdada hile yapan firmalara yönelik son dönemde yapılan denetimleri bir bir açıklayan Tarım ve Orman Bakanlığı, bugüne kadar yüzlerce firmayı ifşa etti. Bakanlık, vatandaşın sağlığıyla oynayanlar listesini bugün güncellerken, zeytinyağından sucuğa, peynirden baklavaya kadar birçok üründe usulsüzlük tespit edildiğini ortaya çıktı.

Son denetimler, mide bulandıran gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Türk mutfağının en sevilen tatlılarından olan ve özellikle Ramazan ayında sıkça tercih edilen fıstıklı baklavada hile yapıldığı belirlendi. Analizlere göre, baklavada fıstık yerine 'ay çekirdeği' kullanıldı.

Öte yandan taze kaşar peynirlerinde süte ek olarak 'bitkisel yağ' kullanıldığı tespit edildi.

Bakanlığın yaptığı analizler, ısıl işlem görmüş piliç sucuklardaki büyük bir skandalı da ortaya çıkardı. Bazı sucuklarda tavuk kafası, sakatat (baş eti) ve mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 6 Mart 2025'te açıkladığı yeni ifşa listesinde en çok dikkat çeken ürünlerden biri de zeytinyağı oldu. Tamamen doğal olması gereken bazı zeytinyağlarına tohum yağları ve daha düşük kaliteli zeytinyağları karıştırıldığı tespit edildi.

Bu durum, tüketicilerin kalitesiz ve sağlıksız yağları farkında olmadan satın aldığını ortaya koydu.