Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yasak bölgelerde ve balık avı sezonunda yapılan faaliyetlerle ilgili denetim ve kontroller gerçekleştirdi.

Jandarma timleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Altınyazı Köyü Barajı’nda balıkçılık yapan kişilerin belgelerini kontrol etti. Denetimler sonucunda belgeleri eksiksiz olan balıkçılara, avlanma esnasında istenmeyen durumların önlenmesi amacıyla emniyet ve kaza önleme tedbirleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Balıkçılara, ilgili mevzuata tam uyum sağlamaları ve çevreye duyarlı bir şekilde faaliyet göstermeleri konusunda hatırlatmalarda bulunuldu.