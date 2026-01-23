Balıkesir'deki kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde ulaşımın aksamaması için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Vatandaşların güvenliği ve ulaşım konforu için 7/24 görev başında olan ekipler, olumsuz hava şartlarına bağlı olarak yaşanabilecek her türlü duruma anında müdahale ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak için tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Balya, İvrindi, Kepsut, Susurluk, Dursunbey, Havran, Gönen ve Erdek gibi kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

98 personelden sahada tam zamanlı çalışma

Karla mücadele çalışmalar kapsamında 7 greyder, 1 kazıcı yükleyici, 10 tuzlama küreme kamyonu, 7 elle tuzlama aracı, 2 loder ve 2 beko loderdan oluşan araç filosuyla kritik noktalarda acil müdahaleler için hazır bekleyen ekipler, kazaların önüne geçmek için 7/24 görev yapıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla vatandaşların günlük hayatının olumsuz etkilenmemesi için teyakkuza geçen ekipler, 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Merkezi'ne gelen her ihbar ve talebe anında müdahale ediyorlar. Yolda kalan ambulans, diyaliz aracı ve taşıtların geçişine imkân tanımak için acil müdahalelerde bulunan ekipler, vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

Akın: 'Tüm. ekiplerimiz 7/24 görev başında'

Karla mücadelede etkin bir çalışma gerçekleştirildiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Balıkesir'imizde kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde ulaşımın aksamaması için ekiplerimiz yüksek kesimlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Hemşehrilerimizin güvenliği için tüm ekiplerimiz 7/24 görev yapıyor. Vatandaşlarımız, hava şartlarına bağlı yaşanabilecek her türlü durumda 444 40 10 numaralı hattımızdan Yakın Çözüm Merkezimize ulaşabilir' ifadelerini kullandı.

Susurluk ilçesine bağlı Yaylaçayır Mahallesi Muhtarı İbrahim İlbek, 'Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Allah razı olsun, memnunuz. İki, üç günden beri kar yağışı sürüyordu. Geceli gündüzlü ekipler yolumuzu açıp, tuzlama yaptılar. Her türlü, her şekilde bizlere yardımcı oluyorlar. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Yol çalışmaları nedeniyle sağ olsunlar karda kışta mağdur olmuyoruz. Allah razı olsun' diyerek memnuniyetini ifade etti.

'Ahmet Akın Başkan'ımıza teşekkür ederiz'

Kepsut ilçesine bağlı Alagüney Mahallesi Muhtarı Sezai Karaduman, 'Kar nedeniyle yollarımız kapanmıştı. Telefon ettik ve iki, iki buçuk saat içinde ekipler ulaştı. Herhangi bir sıkıntımız yok. Yollarımız da kısa sürede ulaşıma açıldı. Sayın Ahmet Akın Başkanımıza çok teşekkür ederiz ve ekibine de ayrı ayrı teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.