Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından il merkezi ve ilçelerde düzenlenen konserler, yaz akşamlarını renklendirmeye devam ediyor. Hafta sonu trafiğe kapatılarak müziğe kapılarını açan Milli Kuvvetler Caddesi’nde Selin Cömert sahne alırken Avlu’da; AURA ve Hazal, Bengisu, Işınsu en sevilen şarkıları seslendirdiler. Susurluk’ta ise Yusuf Dede, şarkılarıyla vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Vatandaşlardan gelen istek ve taleplere yönelik hizmetler sunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kültür sanat alanında hayata geçirdiği çalışmalarla takdir topluyor. Yaz akşamlarında ailelerin çocuklarıyla birlikte katılabilecekleri ücretsiz konserler serisini sürdüren Başkan Akın, aynı zamanda sahne alan genç yeteneklere de destek oluyor.

Mini konserlerle büyük eğlence

Hafta sonu trafiğe kapanan ve konserlere ev sahipliği yapan Milli Kuvvetler Caddesi’nde Cumartesi günü Selin Cömert rüzgârı esti. Balıkesirliler, Cömert’in seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiler. Konsere ilgi gösteren vatandaşlar, böyle güzel etkinlik ve programlara imkân sağladığı için Başkan Ahmet Akın’a teşekkür ettiler.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Susurluk Atatürk Parkı’nda sahne alan Yusuf Dede, Susurluklulara müzik ziyafeti yaşattı. Muhteşem bir atmosferde gerçekleşen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken kültür sanat etkinliklerinin de devam etmesini istediler.

Avlu’da klasik müzik rüzgârı esti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerin bir sonraki durağı Avlu oldu. Pazar günü Avlu 2. Etap’ta sahne alan AURA müzik grubu özellikle rap severlerin ilgisini çekti. Gençlerin ilgi gösterdiği konserde şarkılar hep bir ağızdan seslendirildi. AURA müzik grubunun ardından klasik müzik dinletisi sunuldu. Hazal, Bengisu, Işınsu tarafından Avlu’da gerçekleştirilen klasik müzik dinletisi de vatandaşlardan tam not aldı.

“Bu konserler mutlaka devam etmeli”

Yaz akşamlarının, düzenlenen konserlerle keyifli hale geldiğini söyleyen vatandaşlar, kültür sanat etkinliklerini çok beğendiklerini ifade ettiler. Balıkesir Üniversitesi öğrencisi Doğukan Berat “Mükemmel bir organizasyondu. Avlu’daki konseri izledik ve çok beğendik. Gerçekten Balıkesir’in ihtiyacı olan bir ortam var. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a, bizleri bu güzel etkinliklerle buluşturduğu için teşekkür ederiz” dedi.

Şehirde gençlik konserlerinin artması nedeniyle mutlu olduğunu belirten Elanur Muslu “Konser oldukça güzeldi. Ahmet Başkanımıza teşekkür ederiz. Gençler olarak böyle aktivitelerin olmasını destekliyoruz. Bu konserler mutlaka devam etmeli” diye konuştu.

Balıkesir’de uzun zaman sonra bu tür etkinliklerin çoğalması nedeniyle mutluluk duyduğunu belirten Abdurrahman Çavdar “Bu konserlerin artmasını isterim. Böyle yetenekli gençlerin desteklenmesi gerekiyor. 15 senedir Balıkesir’deyim. Bu tür konserler ilk defa yapılıyor. Bu da şehrin geliştiğini gösteriyor. Geçen seneye göre çok daha iyi bir atmosfer var” ifadelerini kullandı.

Bandırma’dan geldiklerini ve Avlu’daki klasik müzik dinletisini çok beğendiklerini ifade eden Elmas Yorulmaz “Çok güzel bir konser izledik. Müziğe yetenekli gençlerin desteklenerek sahne alması çok hoşuma gitti. Kızlarımla birlikte klasik müzik dinletisini çok beğendik. Başkan Ahmet Akın’a teşekkür ederiz” dedi.

Hafta sonları düzenlenen yaz konserlerine katıldığını söyleyen Tuğba Çelikoğlu “Yaz akşamları keyifli zaman geçiriyorum. Ücretsiz olması da ayrıca çok güzel, daha önce klasik müzik dinletisine katılmamıştım. Benim için de bir ilk oldu” diyerek bu konser imkânlarını sunduğu için Başkan Ahmet Akın’a teşekkürlerini dile getirdi.