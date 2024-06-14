Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 26 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

Bandırma Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi ile ortaokul bölümünde okuyan öğrenciler karnelerini İlçe Kaymakamı Engin Aksakal’dan aldı. Kaymakam Aksakal’a İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Burak Ata ve Ahmet Aydın eşlik etti.

Protokol tarafından düzenlenen karne dağıtım töreni, Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleşti. 5/A ve 8/B sınıflarının karnelerini dağıtan Kaymakam Engin Aksakal, Bandırma’da başarılı bir eğitim ve öğretim yılı geçirildiğini belirtti ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Velilere de seslenen Kaymakam Aksakal, öğrencilere tatilde dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan yaptığı açıklamada, "2023-2024 Eğitim - Öğretim yılının son günündeyiz. Yıl boyunca hepiniz elinizden gelen gayreti gösterdiniz ve başarılı da oldunuz. Çalıştınız, çabaladınız, yoruldunuz ve iyi bir tatili hakettiniz. Heyecanla beklediğimiz karne günü geldi. Yaz tatilinde eğlenin, dinlenin, sosyal medyada zaman harcamak yerine arkadaşlarınızla, akrabalarınızla, sevdiklerinizle sık sık bir araya gelerek sohbet edin, oyunlar oynayın, hoşça vakit geçirin. Bunları yaparken de merak etmeye, okumaya, öğrenmeye ara vermeyin. Yakın çevrenizden başlayarak doğa, kültür, tarih gezileri yapın. Yaz tatilini kendinizi geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirin. Tatilde kendi öz eleştirinizi yapın. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında başarınızı bir adım daha ileriye taşımak için güçlü ve zayıf olduğunuz yönlerinizi keşfedin ve kendinize uygun hedefler koyun okullarımızdan mezun olarak artık üniversite hayatına atılmak üzere YKS sınavına giren değerli öğrencilerimizin gönüllerinden geçen bölümlere yerleşmelerini, ayrıca LGS sınavına giren öğrencilerimizin de gönüllerinden geçen okullara girebilmelerini temenni ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Başarılar dolu bir Eğitim Öğretim Yılını daha geride bıraktık. Emeği geçen başta yol arkadaşlarım çok değerli meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Elde ettiğimiz başarılarda en büyük pay sizlerin olduğunu biliyoruz. Zaferlerin büyüklüğü mücadelenin zorluğu ile anlaşılır. Daha büyük başarılar kazanacağınız yeni bir eğitim öğretim yılında buluşmak isteği ile hepinize iyi tatiller diliyorum" dedi.

2024-2025 Eğitim Öğretim yılı, 2 Eylül 2024 Pazartesi günü anasınıfı ve ilkokul öğrencilerinin okula adaptasyonu ile başlayacak.

Tüm öğrenciler için 9 Eylül 2024 Pazartesi günü ders zili çalacak ve ilk dönem 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül’de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak. Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024 tarihinde olacak.