Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, kontrolden çıkan seramik yüklü bir tırın karşı şeride uçması sonucu meydana gelen kazada iki tır hasar gördü.

Olay, Bandırma’ya 5 kilometre kala Çanakkale istikametinden gelen 78 BE 540 plakalı tırın, sürücünün bir anlık dalgınlığı sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçmesiyle yaşandı. Tırın dorsesindeki seramikler karşı şeride dökülürken, aynı yönde gelen 35 BBP 017 plakalı tır seramikleri fark edene kadar kaza kaçınılmaz oldu. Kazada, iki tırın şoförleri hafif yaralandı.

Kaza sonrasında Bandırma-Çanakkale yolu yaklaşık 50 dakika boyunca tamamen kapandı ve yaklaşık 4 kilometrelik bir araç kuyruğu oluştu. Bandırma Bölge Trafik ekipleri, yolu tek şeride açarak trafiğin kontrollü bir şekilde akmasını sağladı.

Yoldan uzaklaştırılan seramikler, kepçe yardımıyla temizlendi ve iki tır çekici yardımıyla çekildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekipleri ise yoldaki seramik tozlarını temizledikten sonra 3 saat süren kapanmanın ardından yol yeniden normale döndü.

Bandırma İlçe Emniyet ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.