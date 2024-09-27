Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın, sosyal medya hesabından silahlı saldırıya uğradığını duyurdu. Akın, ayaklarından yaralandı.

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve şu anda futbol yorumcusu olan Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı. Program çıkışı ayaklarından vurulan Akın, yaralanarak yere yığılırken, saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçtı. Akın, saldırıya uğradığını sosyal medya hesabından "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" sözleriyle paylaştı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.