Uzun bir süredir İnegöl Belediyesi ile yaklaşık 600 işçiyi temsil eden Hak-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşme görüşmeleri tıkanma noktasına geldi.

ARADA 5 BİN TL’LİK FARK VAR

Alınan bilgilere İnegöl Belediyesi tüm haklar dahil şu an en düşük 37 bin TL olan işçi maaşlarına %11 oranında (42 bin TL) zam teklifi yaptı. Buna karşılık Hak-İş Sendikası ise en düşük işçi maaşının 47 bin liranın altında olmamasını istedi. İnegöl Belediyesi ile işçiler arasındaki yaklaşık 5 bin TL’lik fark bulunuyor.

İnegöl Belediyesi’ni temsil eden Yerel-Sen Sendikası’nın da hazır bulunduğu 4 toplantıda taraflar anlaşamayınca toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşmaya düştü. Arabulucu aracılığı yapılan görüşmede yine çözüm çıkmadı. Taraflar son kez bir araya gelse de yine sonuç değişmedi.

İşçiler kanuni grev hakkını kullanmak üzere bu kez imza toplamaya başladı. İşçi sayısının %51’nin imzasının alınması durumunda İş-Kur’a başvuru hakkı doğan işçilerin şu ana kadar %95’inin imza verdikleri tespit edildi.

8 Mayıs’a kadar başvuru hakkı olan işçiler, kendilerine olumlu dönüş yapılmaması durumunda bu hakkı kullanacaklarını belediyeye bildirdiler.

Alınan grev kararı ile ilgili resmi yazı ise Belediye Birimlerine asıldı. Bu durum İnegöl’de ilk kez yaşanıyor.

İŞÇİLER DİĞER BELEDİYELERİ ÖRNEK GÖSTERDİLER

Edinilen bilgilere göre İnegöl Belediyesi çalışanları, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin işçilere verdiği ücretler ile diğer ilçelerde uygulanan işçi maaşlarını örnek gösterdi. Hak-iş Sendikasına üye olan Bursa Büyükşehir Belediye işçilerinin en düşük maaşlarının 50 bin TL, yine Yenişehir ve Kestel ilçe belediyelerinde ki işçi maaşlarının da 46-47 bin TL bandında olduğunu öne sürerek aynı maaşların İnegöl Belediyesi tarafından da kendilerine sunulmasını istiyorlar.

BAŞKAN YARDIMCISI ANKARA’YA ÇAĞRILDI

İnegöl Belediyesi’nin yanı sıra benzer durumun Yıldırım Belediyesi’nde de yaşandığı öğrenilirken, AK Parti’nin de bu durumu yakından takip ettiği öğrenildi. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ın İnegöl Belediyesi ile Yıldırım Belediyesi’nde yaşanan durumla ilgili sürekli rapor aldığı da iddia ediliyor.

AK Parti İl Başkanlığı'nın AK Parti belediyelerinde greve yola açacak herhangi bir olumsuzluk istemediği yönünde talimat verdiği de öğrenildi.

Bu arada İnegöl Belediye Başkan Yardımcı Derya Uysal Tuncay ile İnegöl Personel A.Ş Genel Müdürü Yusuf Başaran’ın toplu iş sözleşmelerin de yaşanılan sorunlar nedeniyle Ankara’ya çağrıldığı da gelen haberler arasında.

İNEGÖL BELEDİYESİ NE YAPACAK?

İnegöl Belediye Başkan Alper Taban ise, işçi maliyetlerinin toplam bütçenin ciddi bir oranını oluşturması nedeniyle işçilerden anlayış bekliyor. Taban, mevcut devam eden projelere ayrılan bütçenin olası hizmetleri aksatmaması için işçilerin makul bir öneri sunmasını istiyor.

Tüm bu gelimeler ışığında arada oluşan 5 bin TL’lik farkın kapanarak toplu işçi sözleşmelerinin tamamlanması bekleniyor.

İşçiler maaş, yemek, yol, çocuk yardımı, ikramiye payı dahil en düşük maaşın 46-47 bin TL, İnegöl Belediyesi ise en son 41-42 bin TL arasında olmasını istiyor.