Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yapımına başlanan ve çalışmaları tüm hızıyla devam eden “Bozüyük Kurtuluş Savaşı Anı Evi” projesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeşilkent Mahallesi Musapınarı mevkisinde yer alan ve yapımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenilen “Bozüyük Kurtuluş Savaşı Anı Evi”nde çalışmalar çevre düzenleme ve iç mekân düzenleme çalışmaları ile sürüyor. Çevreye hâkim bir noktada yapılandırılan Anı Evi, hem Kurtuluş Savaşı sürecinin anlatılacağı önemli tarihi bir mekân hem de kafeteryası ile ziyaretçilerin hoşça vakit geçirebileceği önemli bir cazibe merkezi olacak. Önümüzdeki günlerde açılışı yapılarak hizmete girmesi planlanan “Bozüyük Kurtuluş Savaşı Anı Evi”nin yol yapım çalışmalarına katılan Başkan Bakkalcıoğlu çalışmalar hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.