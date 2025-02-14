Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozbey, hafta başında İnegöl’de yaşanan ve 14-15 saat süren su kesintisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bozbey, su kesintisinin, müteahhitlerin yaptığı bir hata sonucu meydana gelen boru patlamasından kaynaklandığını belirterek, "Öncelikle tabi müteahhitimizin o anki çalışması esnasında yapılan yanlış bir uygulama ve borunun patlamasıyla oluşan bir durum. Bunu yakinen takip ettim. Tabi belediye başkanı ve diğer arkadaşlarımızın söylemleri elbette ki önemli ancak biz İnegöl’de özellikle altyapı konusunda, içme suyu konusunda hassasiyetimizi ortaya koyuyoruz ve koymaya da devam etmekteyiz." dedi.

Başkan Bozbey, İnegöl halkının sağlıklı suya erişimi için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak, "Asbestli sudan, asbestli borudan su içmemesi için arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalışıyor ve bunu da sağlamaya yönelik tedbirlerde almış durumdayız. Zaman zaman boruların gerçekten eski ve bu ana kadar çoktan değişmesi gereken o boruların değişmemesinin karşılığında biz de şu an da sıkıntı yaşıyoruz. Arkadaşlarımız da orada boruların değişmesi sırasında sıkıntı yaşıyorlar. Ancak bunları çözeceğiz, İnegöllüler hiç merak etmesinler. Sağlıklı ve temiz suya üstelik asbestli borulardan olmayan suya erişecekler. Böylece sağlıklı bir yaşam sürdürecekler. Diğer taraftan asfalta ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Onları da toparlayacağız. Yani bir süre içerisinde İnegöl'deki bu sorunu tamamen bitirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.