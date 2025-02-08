Sanatın ve kültürün kentin her köşesine ulaşması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Başkan Bozbey, oyunun ardından sahneye çıkarak tiyatro ekibi ve sanatseverleri selamladı.

Yeni ve eski oyuncuların bir araya gelerek sahneye koyduğu Maskbeth oyunundan büyük keyif aldıklarını dile getiren Bozbey, "Bu muhteşem oyunda emeği geçen tüm sanatçılarımıza, sahne arkasındaki görünmez kahramanlara ve tiyatroya gönül veren tüm sanatseverlere içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.