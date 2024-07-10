Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

ÖĞRENCİLERE MÜJDEYİ VERDİ

Ayrıca, sadece öğrencilere yönelik öğrenci lokantaları ve B kafelerin sayısını artırmayı planladıklarını söyleyen Bozbey, "Merkezde ve ilçelerde bu tür taleplerin olduğunu biliyoruz. Öğrencilerimiz uygun fiyatlarla bu hizmetlerden yararlanabilecekler" şeklinde konuştu.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının da devam ettiğini belirten Başkan Bozbey, "Bursa için gece gündüz çalışıyoruz ve daha etkili çözümler üretmeye çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN BOZBEY’DEN PLASTİK TEMMUZ HAREKETİNE ÇAĞRI!

Başkan Mustafa Bozbey ardından vatandaşlara çağrıda bulundu. Bozbey, “Geleceğimizi korumak ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına temmuzda harekete geçme zamanıdır. Plastik kullanımını azaltmak amacıyla çevreye duyarlı plastiksiz temmuz hareketine destek verebilirsiniz” dedi.

BOZBEY’DEN "DİYANET MOLA YERİ" AÇIKLAMASI

Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa Müftülüğü tarafından Bursa Terminali’ne konulan Diyanet Mola standını kaldıracağı iddiası hakkında konuşan Bozbey, “Kimse benim inancımı sorgulama cesaretini göremez. Siz öyle bir düşüncedeyseniz, şöyle bir geriye bakın. Haksızlıklar ne boyutta, sonra bu olayları gündeme getirin. Müftülükle görüşmelerimiz devam ediyor. Amacımız o noktayı başka bir yere taşımaktı. Terminal’de bir düzen olsun istiyoruz. Bursa’ya gelen turistlerin ilk gördüğü yüzdür Terminal. Biz insanların huzurlu, mutlu, güven içerisinde olacakları bir mekan olmaları için düzenleme yapıyoruz. Bu olay siyasiler tarafından abartıldı, yanlış söylemler var. Bu konuda gereken birçok şeyi Müftü ile paylaştık ve herhangi bir sorun yok” dedi.