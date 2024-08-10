Değirmendere Mahallesinde geleneksel hale getirilen ve bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Yayla Şenliğinde vatandaşlar ile bir araya gelen Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “İnşallah bundan sonraki yıllarda da Yayla Şenliğimize desteğimizi sürdürecek, daha büyük organizasyonlarda bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Değirmendere Mahallesinde geleneksel hale getirilen ve bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Yayla Şenliğinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Çok sayıda ses sanatçısının sahne aldığı Yayla Şenliğinde kurulan stantları da ziyaret eden Başkan Şenol Dinç, şenliğin geliştirilmesi için desteklerini sürdüreceklerini ifade etti. Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “Kıymetli vatandaşlarımız ile bizi burada buluşturan, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da Yayla Şenliğimize desteğimizi sürdürecek, daha büyük organizasyonlarda bir araya gelmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.