Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zilini İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Ongun ile birlikte Uluabatlı Hasan İlkokulu’nda gerçekleştirdi.

Karacabey’de yeni eğitim-öğretim yılı bugün itibariyle başladı. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabat, İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Ongun ile birlikte yeni eğitim-öğretim yılı sebebiyle ilçedeki Uluabatlı Hasan İlkokulu’nu ziyaret etti. Yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrencilerin heyecanına ortak olan Karabatı, protokol ile beraber tüm sınıfları gezerek yeni dönemin tüm öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

Başkan Karabatı, çocuklarımızın eğitim ve öğretim yolculuğuna adım attıkları bu anlamlı haftayı büyük bir sevinçle karşıladıklarını ifade ederek, "İlköğretim Haftası, eğitim hayatının ilk basamağında tüm çocuklarımıza heyecan ve umut dolu bir geleceğin kapılarını açan önemli bir dönemeçtir. Bu vesileyle öğrencilerimize başarı dolu bir yıl diliyor, öğretmenlerimizin fedakârlıklarına gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Karacabey Belediyesi olarak eğitim alanındaki desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Başkan Karabatı, çocukların sağlıklı ve başarılı bir eğitim hayatı geçirmeleri için her türlü desteği vereceklerinin de altını çizdi.