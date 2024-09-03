Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısında Kentsel Dönüşüm sürecini paylaşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “İlk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızda ilgili daire başkanlarına süreci detaylıca aktardık. İnşallah kısa zaman içerisinde de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile görüşmemiz olacak. İlçemizde başlatmak istediğimiz Kentsel Dönüşümü detaylıca bakanımız ile görüşeceğiz” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısında Kentsel Dönüşüm sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hiçbir hak sahibinin mağdur olmadan sürecin ilerleyeceğini vurgulayan Başkan Şenol Dinç, Kentsel Dönüşüm konusunda atılan adımları aktardı. Başkan Şenol Dinç, “Kentsel Dönüşüm süreci hakkında bilgi vermek istiyorum. Şehrimiz geçmiş yıllarda yıkıcı depremler görmüş bir şehir. Bu kapsamda şehrimizi ve ilçemizi deprem başta olmak üzere her türlü doğal afete en hazır hale getirmek için ciddi adımlar atılması gerekiyor. Biz belediyemiz olarak öncelikle bir adım attık ve Afet İşleri Müdürlüğümüzü kurduk. Burada görevli ve gönüllü arkadaşlarımız ile kurduğumuz ekibimiz eğitimler gerçekleştiriyor ve her bakımdan kendilerini geliştirmeye devam ediyorlar” diye konuştu.

Başkan Dinç, “Kentsel Dönüşüm konusunda da temaslarımız geçen ay başlamıştı. İlk olarak Ankara’da ilgili kurumlarda görüşmeler gerçekleştirdik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızda ilgili daire başkanlarına süreci detaylıca aktardık. İnşallah kısa zaman içerisinde de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile görüşmemiz olacak. İlçemizde başlatmak istediğimiz Kentsel Dönüşümü detaylıca sayın bakanımız ile görüşeceğiz. Bu görüşmeden olumlu ve hayırlı gelişmelerin çıkacağına inanıyorum. Bu vesileyle ifade etmek istiyorum ki, amacımız, gayemiz ilçemizi ve vatandaşlarımızı muhtemel afetlere en hazır hale getirmek. Rabbim; ülkemizi, şehrimizi ve ilçemizi her türlü afet ve kazadan muhafaza eylesin inşallah” şeklinde konuştu.