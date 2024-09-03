Yenişehir Belediyesi 9. Uluslararası Altın Biber Festivali ve Yenişehir’in Kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sünnet şöleninde 26 çocuk, erkekliğe ilk adımı attı.

Yenişehir’de 9. Uluslararası Altın Biber Festivali ve Yenişehir’in Kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri sürüyor. Osmangazi Millet Bahçesi’nde Yenişehir Belediyesi Osmanlı Mehteri konseri ve Yenişehir Belediyesi Halk Oyunları gösterileriyle başlayan tören, şehir turunun ardından Su Deposu Düğün Salonunda devam etti. Çocuklar patlamış mısır ve pamuk helvanın tadını çıkarırken, Halk Oyunları gösterileri ile mehter takımının marşları da geceye eğlence kattı.

Programda konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir halkının büyük bir aile olduğu söyledi. Başkan Ercan Özel, “Çıktığımız hizmet yolunda, geçmiş dönem belediye başkanlarımızdan aldığımız bayrağı daha ileriye gururla taşımak için elimizden gelenin fazlasını yapmak için, gecemizi gündüzümüze katarak gayretle çalışıyoruz. Düğün ve sünnet cemiyetlerinde, asker uğurlamalarında ve cenazelerde hemşehrilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Tıpkı bir aile gibi iyi ve kötü günde hemşehrilerimizin yanlarında olmaya gayret ediyoruz” dedi.

26 çocuğun bugün erkekliğe ilk adımını atığını vurgulayan Başkan Özel, “Sünnet, inancımız gereği bizim için çok önemli. Çocuklarımızın ilerleyen yıllarda sünnetlerini güzel bir anı olarak hatırlamaları için önce onları Yenişehir Devlet Hastanesi’nde sünnet ettirdik akabinde mutluluklarına ortak olmak adına böylesine güzel bir şölen düzenledik. Böylesi güzel bir organizasyonda emeği olan ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.