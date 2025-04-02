Toplumda farkındalık yaratmak amacıyla özel gün ve haftalarda çeşitli etkinlikler düzenleyen İnegöl Belediyesi, Dünya Otizm Günü’nde de otizmli çocukları unutmadı. Belediye Başkanı Alper Taban’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, çocuklar ve aileleri keyifli anlar yaşadı.

BAŞKAN TABAN MAKAMINI OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE DEVRETTİ

Buluşma öncesi Başkan Alper Taban Hacer Salih Yıldız İlkokulunda eğitim gören otizmli öğrenci Yasin Emir Yurttutan ile Kaşıkçı Ortaokulu öğrencisi Alperen Şen’i aileleriyle beraber makamında misafir etti. Burada sırayla önce Yasin Emir, ardından Alperen Başkan Taban’ın makamını devralarak kısa süreliğine İnegöl Belediye Başkanı oldu.

AMAÇ FARKINDALIK OLUŞTURMAK

Başkanlık makamındaki kabulün ardından otizmli öğrenciler ve ailelerinin katıldığı Gastro İnegöl Restoranındaki buluşmaya geçildi. Burada çocuklar ve aileleriyle sohbet eden Başkan Taban, otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına bu etkinliğin yapıldığını söyledi. Çocuklarla beraber pasta kesen Başkan Taban, misafirlerine hediye takdimleri de gerçekleştirdi.