İnegöl Belediyesinde 19 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Soner Aktepe, Mahmudiye Mahallesi’nde yerde bulduğu bir kese içerisindeki yaklaşık 100 bin lira değerinde altın bulunan keseyi, sahibine ulaştırılması amacıyla Zabıta Müdürlüğü’ne teslim etti. Ekipler çalışma sonucu altınların sahibini bularak teslim ettiler.

Belediye Başkanı Alper Taban ise, duyarlı davranan Personeline yarım altın hediye etti.

Başkan Taban şu ifadelere yer verdi:

Gerçekten İnegöl'de eş zamanlı yapılan yarışmalar müsabakalar , etkinlikler o kadar önemli bir güce sahibiz ki , herkesin de bu gücün farkında olmasına arzu ediyorum. Genç bir nüfusumuz var eğitimli Bir nüfusumuz var eğitimci bir nüfusumuz var. Çok iyi yöneticilerimiz idarecilerimiz var teknik ekibimiz var burada görüyorum gerçekten ne kadar gururlansak azdır.

Burada görüyorum işte bisiklette dağcılıkta, kora şefimiz hepiniz gerçekten ne kadar gururlansak azdır. Her biri kendi alanında ayrı bir hikaye yazıyor. Şehrin marka değerinin ve itibarının arttırılması noktasında takım oyunu var.

Huzurlarınıza ben de onlara çok teşekkür ediyorum onlara yetiştiren eğiten kıymetli yönetici, öğretmen , teknik hocalarımıza teşekkür ediyorum sporcularımızı kutluyorum. Tabii daha yeni başarılar yazacağız inşallah ben buna inanıyorum güveniyorum. Milli eğitimimizle de yeni protokoller yaptık son dönemde yine üniversitelerle protokoller yapıyoruz alanı genişletiyoruz. Farklı üniversitelerle işbirlikleri yapıyoruz. Amacımız İnşallah İnegölümüzün haklı gururunu tüm Türkiye'ye tüm dünyaya duyurabilmek. Ben bu kurumda görev aldığım günden bu yana tüm arkadaşlarımı son derece gayretli görüyorum. Ama Soner arkadaşımın bir ekstra gayreti olduğunu görüyorum, Ben huzurlarınızı da çok teşekkür ediyorum hangi muhitte çalışırsa çalışsın hep bize teşekkür getirirler. Ne kadar iyi bir takım arkadaşı ne kadar iyi bir personel sizler için büyük bir şans .

Ortalamada herkes bir iş kapasitesine sahiptir ama Soner her zaman onun bir üstüne çıkıyor. Ben bunu herkesin gördüğünü gözlemlediğini ve aynı söylemleri ona yaptığını görüyorum. Esnafından çalışma arkadaşlarımıza kadar Soner'in de ekstra bir gayreti var. Şimdi bu çalışma grafiği ile ilgili bilgiydi ama bunun yanında ayrıca bulmuş olduğu eşyaları zabıtamıza teslim etti bizleri de ayrıca gururlandırdı. Bizler elhamdülillah müslümanız olması gereken bu belki neden ödüllendiriliyor diye düşünebilirsiniz ama örnek olsun örnek teşkil etsin ve gelecek nesillerimiz açısından da önemli bir değer olduğunu ödüllendirmemizin doğru olacağını düşündüm.