Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen soğuk asfalt çalışmalarını sahada inceledi.

Yalova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin asfalt ve sathi kaplama çalışmaları belirlenen program çerçevesinde sürüyor. Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’a iletilen talepler tek tek yerine getiriliyor. Yeni yerleşim bölgelerinde ikamet eden vatandaşların toz, toprak ve çamurlu yollardan kurtaracaklarını söyleyen Başkan Tutuk, iş makineleri desteği ile yapılan çalışmaları bizzat yerinde inceledi.

Vatandaşlardan gelen talep ve önerileri önemsediğini belirten Tutuk, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde tamamlanan sathi kaplama yolda incelemeler yaptı. Başkan Tutuk, yaptığı açıklamada, “Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanemizin arkasında kalan Bağlarbaşı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cadde’mizin 550 metrelik toprak olan yolunu, bu bölgedeki toplam 6 bin metrekare alanı sathi kaplama yaptık. Bu yol minibüslerce de çok kullanılıyor. Bu konuda yapılan talebi görmezden gelemezdik. Çalışma yürüttüğümüz bir diğer alan da Mustafa Kemal Paşa Mahalle’mizdeki yeni yerleşim bölgelerindeki toprak yollar. Burada da yine sathi kaplama çalışması yaparak vatandaşlarımızı toz, toprak ve çamurdan kurtaracağız. Belirlenen programların dışında vatandaşlarımızın taleplerini de programa alıyoruz. Bizzat sahadayız ve vatandaşlarımızın neyi talep ettiğini yerinde görüp, sorunlarına çözümler üretiyoruz. Tamamlanarak hizmete sunulan ve kısa süre içerisinde tamamlanacak olan yeni yollarımızın mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Tutuk, çalışmaların kısa sürede tamamlanması talimatını verdi.