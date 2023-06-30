Adapazarı Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan iki arkadaşın, çöpleri topladıkları esnada sokak arasında çalan davul ve zurnaya eşlik ederek ettikleri dans sosyal medyada beğeni kazandı.

Adapazarı Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan iki arkadaşın çalıştıkları esnada dans ettiği görüntüler beğeni kazandı. Güllük Mahallesi Amasyalı Sokak üzerindeki çöpleri toplamaya giden iki arkadaş, sokak arasında çalan davul ve zurnaya eşlik ederek dans etmeye başladı. Vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. İki arkadaşın görevlerini yaptıkları esnada çekilen amatör görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. Görüntülerde, iki kişinin davul ve zurnaya eşlik ederek dans ettikten sonra çöp kamyonuna binerek bölgeden uzaklaştıkları anlar yer aldı.

Öte yandan, bu görüntüler geçtiğimiz yıl Aksaray Belediyesi temizlik işçilerinden Hamit Karakaya'nın, işini yaparken müzik dinleyip dans ederek viral olduğu anları akıllara getirdi.