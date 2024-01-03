Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, belediye binasında çıkan yangınla ilgili, "Yangın, Allah’a şükürler olsun herhangi bir tahribata sebebiyet vermeden itfaiyemiz tarafından söndürüldü. Elektrik kontağından çıkma ihtimali kuvvetle muhtemel. İtfaiyenin vereceği rapor, bizim yaptığımızı araştırmalar sonucunda sonucu paylaşacağım" dedi.

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Bayrampaşa Belediyesi binasının ikinci katındaki arşiv bölümünde saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, 4 kişi dumandan etkilenmişti. Yangınla ilgili Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Aydıner, "Bugün belediyemizde bir yangın çıktı. Tarayıcı odamızda meydana gelen yangın Allah’a şükürler olsun herhangi bir tahribata sebebiyet vermeden itfaiyemiz tarafından söndürüldü. İtfaiyemizi teşekkür ediyorum. Çalışan tüm personelime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Burası Belediyemizin tarama odası. Küçük bir odaydı. Tahmin ediyorum elektrik kontağından çıkma ihtimali kuvvetle muhtemel. İnşallah itfaiyenin vereceği rapor, bizim yaptığımızı araştırmalar sonucunda sonucu paylaşacağım. Cana herhangi bir şey olmamıştır. Allah’a şükür malla ilgili herhangi bir kaybımız yoktur” dedi.