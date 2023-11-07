Büyükçekmece, Kamiloba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Fikret Aydın adlı kişinin eski eşi olan M.A'nın evinde kiracı olarak yaşadığı ortaya çıktı. Ancak son üç hafta boyunca Fikret Aydın'dan hiçbir haber alınamadı. Bu endişe verici durum üzerine ev sahibi M.A., kiracısını kontrol etmek istedi. Üç hafta önce, kapısını çilingirle açtırdığı evde, klimanın açık olduğunu fark edip kimsenin evde olmadığını görünce, kapıyı kapatıp ayrıldı.

Ancak günler geçtikçe hala haber alamayan M.A., ikinci bir kez eve girdi. Bu sefer evden gelen kötü koku üzerine endişelenen M.A., bir araştırma yapmaya karar verdi. Araştırma sonucunda, evde Fikret Aydın'a ait olduğu tespit edilen büyük ölçüde bozulmuş bir ceset buldu.

Polis, evdeki aramalarda uyuşturucu üretimi için kullanılan bir düzenek, bir mermi kovanı ve çok sayıda mermi buldu. Fikret Aydın'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, Fikret Aydın'ın yalnız yaşadığı evine sıklıkla gelen bir arkadaşı olan Tolga Y.'yi takibe aldı. Bu arkadaşın cinayetle ilgili bilgi sahibi olabileceği düşünüldü.

Tolga Y.'nin yakını, polise verdiği ifadesinde, Tolga Y.'nin silahla bir kişiyi vurduğunu duyduğunu belirtti. Bu bilgi üzerine Tolga Y. cinayetin faili olarak aranmaya başlandı ve sonunda yakalandı. Emniyette verdiği ifadesinde, olayın ayrıntılarını anlattı.

Tolga Y., olay günü babasıyla birlikte Fikret Aydın'ın evine gittiklerini ve Fikret Aydın'ın kendisini küçük düşürdüğünü, uyuşturucu kullanması için baskı yaptığını ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti. Bu nedenle sinirlendiğini ve cinayetin işlendiğini öne sürdü.

Ayrıca, cinayetten bir gün sonra evi temizlediğini ve cesedi toparlayıp bir baza üzerine yerleştirdiğini iddia etti. Tolga Y. daha sonra polis tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Şüpheli, yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.