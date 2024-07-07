İnegöl’de düzenlenen Uluslararası Kafkas Folklor Festivali için İnegöl’e gelen Gürcistan heyeti, dernek bahçesinde Türkiye-Hollanda maçını dernek üyeleriyle beraber izledi. Heyet, milli takımımızın golünde halkın sevincine ortak oldu.

Bir takım ziyaret için İnegöl’de bulunan Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vlademir Kostantin ve beraberindeki heyet, Türkiye-Hollanda Milli takım çeyrek final maçını İnegöl Kafkas folklor ve kültür derneği bahçesinde izlediler.

Yoğun programlarına ara vererek milli maçı beraber izleyeyim teklifinde bulunan, Bakan Yardımcısı, Gürcistan İstanbul Başkonsolosu, Büyükelçilik müsteşarı, Gürcistan milletvekili ve beraberindeki Gürcistanlı protokol üyelerinden oluşan heyet, golümüz sonrası maçı izlemeye gelen halkın sevincine ortak oldu. Dışişleri Bakan yardımcısını ve heyeti koruyan İçişleri bakanlığı personelinin de sevince katılması güzel görüntüler oluşturdu. Maç sonu ise üzüntülerini ifade ettiler.

Kaynak: SEHER YAŞA