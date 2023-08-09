UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Neftçi Bakü’ye konuk olacak olan Beşiktaş, kente ulaştı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın TSİ 20.00’de deplasmanda Neftçi Bakü’yle karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla hareket ettiği Azerbaycan’ın Bakü kentine iki saat süren yolculuk sonunda ulaştı. Bir grup taraftar tarafından havalimanında sevgi tezahüratları ve çiçeklerle karşılanan siyah-beyazlı kafile, karayoluyla konaklayacağı otele geçti.

Beşiktaş, mücadele öncesi son çalışmasını müsabakanın oynanacağı statta bugün TSİ 19.30’da yapacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, antrenman öncesi TSİ 19.00’da bir basın toplantısı düzenleyecek.