Olay 04.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bugün oynanacak Fenerbahçe - Rangers maçını izlemek için İstanbul’a gelen İskoçya vatandaşı Christopher Potter, dün gece saatlerinde bir eğlence mekanında tanıştığı kadını otele bırakmak için birlikte ticari taksiye bindi. Potter, bir süre sonra para çekmek için ticari taksiyi durdurarak yolun karşısındaki ATM’ye gitti.

Para çekip dönerken yayalara kırmızı ışık yandığı esnada yola çıkan Potter’a, önce U.Ç. isimli sürücünün ardından H.G. isimli şahsın kontrolündeki araç çarptı. Glasgow Rangers taraftarı olduğu öğrenilen Potter olay yerinde hayatını kaybederken, U.Ç. ile H.G. isimli sürücüler olay yerinde yakalandı. Gözaltına alınan sürücüler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Öte yandan kaza anı ise kameraya yansıdı.