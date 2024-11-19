Bilecik 1. Amatör Lig’de 2’inci hafta geride kalırken, A grubunda 2’de 2 yapan Söğütspor tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bilecik 1. Amatör Lig’de 2’inci haftasında A grubunda 3, B grubunda ise 4 müsabaka oyanırken, en farklı galibiyetleri deplasmanda Gölpazarı Belediyespor’u 7-1 yenen Karaköyspor aldı. A grubundaki diğer müsabakalarda lider Söğütspor evinde Cihangazispor’u 4-0 yenerken, 1969 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde Karaköyspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu grupta 1299 Bilecik Kulübü haftayı BAY geçti.

B grubunda çekişmeli maçlar

Bilecik 1. Amatör Lig B grubunun ise en farklı galibiyeti Bozüyük derbisinde Akpınarspor’u 4-0 yenen İçköyspor aldı. Grubun flaş takımı Bilecik Gençlerbiliği Spor kendi evinde Gülümbespor ile 1-1 berabere kalırken, Osmaneli Gençlerbiliği Spor deplasmanda Vezirhanspor’u 2-0 mağlup etti. Grubun son maçında 1308 Osmaneli Spor ile Pazaryerspor 0-0 berabere kaldı. Ligde 4’er puana ulaşan Pazaryerspor, 1308 Osmaneli Spor ve Bilecik Gençlerbiliği Spor ilk 3 sırayı paylaştı.