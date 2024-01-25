Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, belediyede birçok statüde çalışan işçilere yönelik yapılan zam kararlarını açıklayarak, "Kayı AŞ ve kadrolu işçilere yüzde 100, işçi yevmiyelerine yüzde 100, yemek ücretlerine yüzde 300, şehit ve gazi yakını işçilerine yüzde 100’e ek olarak yüzde 10 zam yapıldı, sözleşmeli ve kadrolu memurların Sosyal Denge Tazminatı oranının yüzde 120’ye çıkartıldı" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, belediyede çalışan işçilere yönelik gerçekleştirilen zam kararlarını açıkladı. Kaya, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, amaçlarının çalışanların enflasyon karşısında daha güçlü durmalarını sağlamak olduğunu belirtti. Başkan Mustafa Sadık Kaya, "Bugün belediye bünyesindeki şirketimiz ve kadrolu çalışan işçilerimize yüzde 100 zammı, sosyal yardıma yüzde 300 zammı duyurmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu zamla birlikte şehit ve gazi yakınlarımıza yüzde 10 daha fazla zam yaparak onların özverili duruşlarına katkı sağlamak istiyoruz. Enflasyon karşısında hiçbir arkadaşımızın ezilmemesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca sözleşmeli ve kadrolu memur arkadaşlarımızın sosyal denge tazminatlarını en üst tavandan yani yüzde 120’ye çıkararak, enflasyon karşısında daha güçlü durmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Almış olduğumuz bu zam kararlarının sizlere ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Başkanımız ve başkan yardımcılarımıza çok teşekkür ediyorum"

Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Kazak ise yapılan zam oranları dolayısıyla Başkan Mustafa Sadık Kaya ve başkan yardımcılarına teşekkür ederek, "Bildiğiniz üzere yaptığımız toplu iş sözleşmelerinde enflasyondan kaynaklı hep bir erime oldu. Başkanımız da göreve geldiği andan itibaren bu görüşmeleri yaptığımızda bu serzenişimize kulak verdi ve büyük bir çalışma başlattı. Bütün başkan yardımcısı arkadaşlarımızla birlikte bunu yaptı. Kim emekten ve emekçiden yana ise, kim emekçiye saygı duyuyorsa her zaman için baş tacıdır. Bundan dolayı Başkanımız ve başkan yardımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Almış olduğumuz kararların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Hizmet Sen Eskişehir, Sakarya, Bilecik Şube Başkan Yardımcısı Cavit Yıldırım da yapılan düzenlemeden duyduğu memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya’ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Sadık Kaya ve Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Kazak arasında hazırlanan protokol imzalandı.

Toplantıya; Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Gürses, Ahmet Özbek, Cabir Sağlam, Özgür Algın ve Güven Çeker yanı sıra Türk Yerel Hizmet Sen Başkan Yardımcısı Cavit Yıldırım, Türk Yerel Hizmet Sen İl Temsilcisi Cemal Temel, Türk Yerel Hizmet Sen İşyeri Temsilcisi Bahadır Fakuç, Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Kazak, Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkan Yardımcısı Cengiz Alpkaya Belediye İş Sendikası İşyeri Temsilcisi Fatih Adıgüzel Belediye İş Sendikası İşyeri Temsilcisi Erkan Aydın, Belediye İş Sendikası İşyeri Temsilcisi Zeynel Akkoç katıldı.