Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanırken, Karabük İl Müftülüğüne Bilecik İl Müftüsü Ali Eruh atandı.
Karar ile birlikte Karabük İl Müftülüğüne Bilecik İl Müftüsü Ali Eruh, Bilecik İl Müftülüğüne Şırnak İl Müftüsü Ahmet Dilek atandı. Eskişehir İl Müftülüğüne Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, Erzincan İl Müftülüğüne Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Hakkari İl Müftülüğüne Hüseyin Okuş, Kayseri İl Müftülüğüne Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Amasya İl Müftülüğüne Kars İl Müftüsü Hamza Bayram, Kars İl Müftülüğüne Yavuz Yıldız, Tunceli İl Müftülüğüne Mustafa Şanver, Edirne İl Müftülüğüne Karabük İl Müftüsü Ercan Aksu ve Şırnak İl Müftülüğüne Orhan Örnek atandı.