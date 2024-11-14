Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı’nda düzenlenen yemin törenine katılarak vatani görevini tamamlayan 3095 askerin terhis töreninde heyecanlarına ortak oldu.BİLECİK (İGFA) - Törende askerlik görevlerini yerine getiren Mehmetçikler, yemin ederek ailelerine kavuşmanın gururunu yaşadı.

Vali Aygöl, gençlerin gösterdiği disiplin ve vatan sevgisinin her şeyden önce geldiğini vurgulayarak, “Kahraman Türk Jandarması, yemininiz ve askerliğiniz hayırlı olsun” diyerek bu önemli günde Mehmetçiklerin yanlarında bulunmaktan duyduğu gururu ve memnuniyeti dile getirdi.