Bilecik Valisi Sayın Şefik Aygöl, TOKİ İlk ve Ortaokulu’na ziyaret etti.
Vali Aygöl, burada öğretmen, öğrenci, muhtar ve okul aile birliği temsilcileri ile bir araya geldi. Vali Aygöl, yaptığı konuşmada: “Eğitim, toplumumuzun en önemli yapı taşlarından biridir. Bil-En Programı ve Milli Maarif Modeli ile öğrencilerimizin akademik başarıları, düşünme ve problem çözme becerileri güçleniyor. Hep birlikte, gençlerimize bu fırsatları sunmak için çalışıyoruz. Başarılarımız, ilimizin eğitim hayatının geleceğini şekillendirecektir” dedi.
Kaynak: iha