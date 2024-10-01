Bilecik Valisi Sayın Şefik Aygöl, TOKİ İlk ve Ortaokulu’na ziyaret etti.

Vali Aygöl, burada öğretmen, öğrenci, muhtar ve okul aile birliği temsilcileri ile bir araya geldi. Vali Aygöl, yaptığı konuşmada: “Eğitim, toplumumuzun en önemli yapı taşlarından biridir. Bil-En Programı ve Milli Maarif Modeli ile öğrencilerimizin akademik başarıları, düşünme ve problem çözme becerileri güçleniyor. Hep birlikte, gençlerimize bu fırsatları sunmak için çalışıyoruz. Başarılarımız, ilimizin eğitim hayatının geleceğini şekillendirecektir” dedi.