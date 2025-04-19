Bilecik Özel Eğitim Ortaokulu ve Bilecik Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri Karaman’da düzenlenen Okullar Arası Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda gösterdikleri üstün performansları gözden kaçmadı. Sporcular farklı kategorilerde elde ettikleri başarılarla toplamda 3 birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük ve 1 dördüncülük madalyası kazanarak Bilecik’e büyük bir mutluluk yaşattılar. Yıldızlar kategorisinde, İbrahim Tongur 800 metrede Türkiye birincisi, 200 metrede Türkiye üçüncüsü oldu. Yiğit Eren Önder ise, 200 metrede Türkiye beşincisi 100 metrede Türkiye dokuzuncusu oldu. Gençler kategorisi, Selin Uysal 100 metre e uzun atlama kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Yağmur İşbilen 800 metrede Türkiye ikincisi 400 metrede Türkiye üçüncüsü, Emine Çakıcı 200 metrede Türkiye sekizincisi, Yusuf Gökçe 100 metrede Türkiye dokuzuncusu, Murat Can gülle atmada Türkiye dördüncüsü, Halil Akça gülle atmada Türkiye on ikincisi oldu. Otizm kategorisinde M. Ensar Kuşçu 200 metrede Türkiye beşincisi, 100 metrede ise, Türkiye sekizincisi oldu.

Sporcuların velileri bu başarıda emeği geçen başta Okul Müdürü İbrahim Aydoğar, Müdür Yardımcısı Sadiye Candüz, Beden Eğitimi Öğretmenleri Kadr Bozkurt ve Gürkan Algan ve çocuklarının gelişimine katkı sağlayan tüm öğretmenlerimize teşekkür ettiler.