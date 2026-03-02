Bursa'da düzenlenen Küçükler 14 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası'nda uzun atlama branşında mücadele eden Bilecikli sporcu Yusuf Ata Moralı, 4.82 metrelik derecesiyle önemli bir başarıya imza attı. Genç sporcu, elde ettiği dereceyle Türkiye 2'nciliğini kazandı. Şampiyonada sergilediği performansla dikkat çeken Yusuf Ata Moralı'nın başarısı Bilecik'te sevinçle karşılandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, 'Genç sporcumuzun ulusal düzeyde elde ettiği bu önemli başarı bizleri gururlandırdı. Sporcumuzu ve emeği geçen antrenörümüz Mert Moralı'yı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum' dedi.