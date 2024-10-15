Bilecik’te seyir halindeki 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük karayolunda seyir halindeki Serkan K. idaresindeki 11 AP 467 otomobil, yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda Karaköy mevkiinde karşı yönden gelen Furkan E. idaresindeki 34 HTS 382 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan trafik kazada 11 AP 467 plakalı araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.