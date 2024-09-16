Bilecik’e yasa dışı yollarla kaçak tütün mamulü satan 2 şüpheli araç içerisinde yakalanırken, 90 bin adet makaron ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa’dan Bozüyük’e yasa dışı tütün ve tütün mamulü satışı yapan 2 şüpheliyi araç içerisinde yakadı. Ekiplerce araçta yapılan aramada 30 bin adet bandrolsüz boş makaron, 3 bin 500 adet şeffaf poşet, 986 adet sigara paketi görünümü verilmiş kutu içerisinde toplam 90 adet dolu makaron ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında; ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ kapsamında yasal işlem başlatıldı.