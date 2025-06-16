Kur’an Tilaveti ve İlahilerle Duygu Dolu Anlar

İnegöl Hikmet Şahin Kültür Parkı Amfi Tiyatro’da düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim hafızları Alpcan Çelik ve Ahmet Yüksel’in tilavetiyle başladı. Ardından sahneye çıkan ünlü ilahi sanatçısı Sedat Uçan, seslendirdiği eserlerle katılımcılara huzur dolu anlar yaşattı. Tilavetler ve ilahiler izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

PROTOKOLDEN GENİŞ KATILIM

Geceye İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, Bursa eski Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram, Ülkü Ocakları Başkanı Enes Üçkardeş, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SİNAN DÖNGEL: “BİR GÖNÜL MECLİSİ KURUYORUZ”

Programın açılış konuşmasını yapan İnegöl Erzurum Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sinan Döngel, katılımcıları Erzurum’un manevi havasıyla selamladı.

Döngel, “Saygıdeğer misafirler, muhterem büyüklerim, kıymetli hemşerilerim, Hepinizi Erzurum’un gönül diliyle, Anadolu’nun mayasıyla, tasavvufun sükûnetiyle selamlıyorum. Kadim şehir Erzurum un kurtuluşu vesilesiyle şehitlerimizi yâd etmek için düzenlediğimiz programımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bu akşam sadece bir konser değil, bir gönül meclisi kuruyoruz. Bu güzel gecenin hazırlanmasında emeği geçen tüm dostlarımıza, dernek yönetim kurulu üyelerime, sanatçılarımıza, gönül insanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Bu vesileyle hepinize katılımınızdan ötürü şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Erzurum’un tasavvufi mirasına vurgu yapan Döngel, ilahilerin ve naatların kalplere şifa, gönüllere nur olması temennisinde bulundu.

BAŞKAN ALPER TABAN’DAN TEŞEKKÜR

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, “Bizleri bu akşam burada buluşturan Sinan Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Ayrıca Babalar Günü’nü kutluyor, bugün sınava giren tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

MANEVİYATIN KALPLERİ BİRLEŞTİRDİĞİ GECE

Program, dualar ve ilahiler eşliğinde sona ererken, vatandaşlar bu tür manevi buluşmaların sıkça yapılmasını temenni etti. “Gönüllere Şifa” temasıyla düzenlenen etkinlik, hem kalpleri arındırdı hem de İnegöl’de birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yer etti.