Bilecik'te '15 Günlük Yarıyıl Tatili Umre' Programı kapsamında umreciler kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ve Bilecik İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen '15 Günlük Yarıyıl Tatili Umre' Programı kapsamında Bilecik'ten kutsal topraklara gidecek olan umreciler için uğurlama programı düzenlendi. Bilecik'in farklı ilçelerinden gelen 80 kişilik umre kafilesi, eski terminal alanında okunan salavatlar, tekbirler ve yapılan duaların ardından kutsal yolculuklarına uğurlandı. Programda duygusal anlar yaşanırken, umrecilerin heyecanı dikkat çekti. Uğurlama programına katılan Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, umrecilerle yakından ilgilenerek kutsal yolculuk öncesinde çeşitli tavsiyelerde bulundu ve hep birlikte dua etti.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, 'Rabbim yapacağınız ibadetleri kabul eylesin, sağ salim gidip dönmeyi nasip etsin. Dualarınızda ülkemizi ve milletimizi de unutmayın' dedi.