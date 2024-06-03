Osmangazi Belediyesi Bilgi Evleri’nde eğitim alan öğrenciler tarafından düzenlenen sahne performansları gösterisi, izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Gitar ve ney konserinin yanı sıra drama gösterisine imza atan öğrenciler, performanslarıyla izleyenlerden büyük alkış aldı.

Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hüdavendigar, Emek, Demirtaş ve Pınarbaşı Bilgi Evleri’nde düzenlenen gitar, ney ve drama kurslarında eğitim alan 260 öğrenci, düzenlenen yılsonu gösterisi ile ne kadar yetenekli olduklarını ortaya koydu. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen sahne performansları gösterisine, Osmangazi Belediyesi Başkan Vekili Sinan Nergiz ile birlikte Bilgi Evleri öğretmenleri, veliler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Osmangazi Belediyesi Bilgi Evleri bünyesinde açılan kurslarda, 110 öğrenci drama, 90 öğrenci gitar ve 60 öğrenci de ney eğitimi aldı. Öğrenciler hazırladıkları sahne performansları gösterisi ile ne kadar yetenekli olduklarını göstererek, büyüklere taş çıkardı. Sahneye çıkan öğrenciler ilk olarak gitar çalma konusundaki hünerlerini sergiledi. Öğretmenleri eşliğinde birbirinden güzel şarkıları hem çalıp hem söyleyen öğrenciler, izleyicilerden büyük alkış aldı. Gösterinin ikinci bölümünde ise ney kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler sahnedeki yerini aldı. Yaşlarından büyük bir performans ortaya koyan öğrenciler, performanslarıyla adeta katılımcıları büyüledi. Sahne performansları gösterisinin sonunda sahneye çıkan drama kursu öğrencileri ise ortaya koydukları gösteri ile ne kadar yetenekli olduklarını anne ve babalarına gösterdi.

Osmangazi Belediyesi Başkan Vekili Sinan Nergiz, ortaya koydukları güzel gösteri için tüm öğrencileri tebrik ederek, “Osmangazi Belediyesi olarak yarınlarımızın umudu olan çocuklarımıza daha güzel bir gelecek sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızın gelişimi adına emek veren Bilgi Evleri öğretmenlerimize de ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bilgi Evleri’nin 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde açılan ney, gitar ve drama kurslarından 260 öğrencimiz faydalandı. Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.